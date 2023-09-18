Как отмечают СМИ, встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Нью-Йорке запланировано на 19 сентября. Об этом рассказал сам президент Польши.

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Будут говорить о блокировке зерна

У нас запланирована двусторонняя встреча,

– отметил Дуда во время пресс-брифинга в Джерси-Сити вблизи Нью-Йорка.

Обратим внимание на то, что ранее Анджей Дуда выразил намерение пообщаться с Владимиром Зеленским по поводу зерна из Украины. В тот момент такие переговоры не входили в официальный график визита главы Польши в Нью-Йорк.

Обратим внимание, что 15 сентября истек срок ограничительных мер, которые 2 мая ввела Еврокомиссия. Они касаются четырех категорий украинского агроимпорта. Впрочем, из 5 стран 3 решили продлить зерновую блокаду. Речь идет о Польше, Венгрии и Словакии.

Украина подаст на них в суд

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, подобные действия – юридически неправомерные, поэтому Киев планирует принять соответствующие меры по польскому экспорту овощей и фруктов. А еще – подать в суд на страны Всемирной торговой организации.

Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза, потому что это может влиять и на другие государства,

– отмечал Тарас Утка.

Он добавил, что Киев соответствующие меры расценивает как проявление тотального недоверия к Еврокомиссии и ее решениям. Следовательно, важно доказать, что ответствующие действия юридически неправомерны.

По его словам, открытое неповиновение Брюсселю со стороны этих трех государств – не только внутреннее дело Евросоюза. Оно вызвало то, что Тарас Качка назвал "наибольшей системной проблемой". Мол, смогут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.