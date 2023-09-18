Як зазначають ЗМІ, зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Нью-Йорку запланована на 19 вересня. Про це розповів сам президент Польщі.

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Говоритимуть про блокування зерна

У нас запланована двостороння зустріч,

– зазначив Дуда під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.

Звернімо увагу на те, що раніше Анджей Дуда висловив намір поспілкуватися з Володимиром Зеленським щодо зерна з України. На той момент такі переговори не входили до офіційного графіку візиту глави Польщі до Нью-Йорка.

Звернімо увагу, що 15 вересня сплив термін обмежувальних заходів, які 2 травня запровадила Єврокомісія. Вони стосуються чотирьох категорій українського агроімпорту. Втім, з 5 країн 3 вирішили продовжити зернову блокаду. Йдеться про Польщу, Угорщину та Словаччину.

Україна подасть на них до суду

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка. За його словами, подібні дії – юридично неправомірні, тож Київ планує вжити відповідних заходів щодо польського експорту овочів і фруктів. А ще – подати до суду на країни Світової організації торгівлі.

Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів та свого Союзу, тому що це може впливати й на інші держави,

– зазначав Тарас Качка.

Він додав, що Київ відповідні заходи розцінює, як прояв тотальної недовіри до Єврокомісії та її рішень. Відтак, важливо довести, що відповідні дії юридично неправомірні.

За його словами, відкрита непокора Брюсселю з боку цих трьох держав – не лише внутрішня справа Євросоюзу. Вона викликала те, що Тарас Качка назвав "найбільшою системною проблемою". Мовляв, чи матимуть можливість міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.