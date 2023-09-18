Как известно, ЕС, несмотря на давление некоторых стран, осталось верно своему решению помочь Украине с экспортом зерна. Следовательно, 15 сентября Еврокомиссия отменила все ограничения. Некоторые страны выступили с односторонними ограничениями, но ЕС уже проводит с ними соответствующую работу.

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Протесты в Болгарии и реакция премьера

Болгарские фермеры намерены проводить масштабные протесты против зерна из Украины. Они считают, что импорт украинской агропродукции вредит их интересам.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков очень остро отреагировал на позицию местных аграриев. По его мнению, они неблагодарно относятся к помощи ЕС и собираются идти вразрез с позицией тех, кто всегда помогает им.

Они не могут пренебрегать европейскими требованиями, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, купленные за европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, получаемых в виде субсидий и помощи, являются европейскими,

– подчеркнул Денков.

Он также призвал фермеров сначала отказаться от дотаций и помощи ЕС, затем блокировать украинское зерно. Что касается переговоров, то его позиция была очень резкой. "Я не веду переговоры с террористами", – взорвался Денков.

Местные фермеры заявили, что 100 дней пытались встретиться с властями, но отказывали им. Они собираются организовать блокаду по всей стране и заявляют, что имеют на это конституционное право.