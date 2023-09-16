15 сентября прекратило свое действие эмбарго Европейского Союза по импорту украинского зерна. По инициативе нескольких стран в Еврокомиссию поступило предложение продлить ограничения, но позиция ЕС осталась неизменной – Украине нужно помочь с экспортом зерна.

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Продолжение запрета от Польши, Венгрии и Словакии

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение пойти против Евросоюза и ввести ограничения на украинское зерно в одностороннем порядке. Как заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, их решение не имеет срока действия.

Польский фермер, прежде всего!

– заявил он.

Венгрия решила пойти дальше и ввести ограничения не только на пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечник, но еще на 24 вида украинской продукции. В частности, речь идет о мясе крупного рогатого скота, курятине, овощах, сахаре и вине.

Словакия также запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины, но ограничения будут действовать только до конца 2023 года.

Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время, наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии, – заявили в правительстве Словакии.

Также Словакия готова работать с Еврокомиссией по поиску совместного решения и отменить ограничения, если его примут. Запретить импорт украинского зерна собиралась и Румыния, но Бухарест ждет предложения Украины по урегулированию этого вопроса.