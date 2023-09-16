15 вересня припинило свою дію ембарго Європейського Союзу щодо імпорту українського зерна. З ініціативи кількох країн до Єврокомісії надійшла пропозиція продовжити обмеження, але позиція ЄС залишилася незмінною – Україні потрібно допомогти з експортом зерна.
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Продовження заборони від Польщі, Угорщини та Словаччини
Польща, Словаччина та Угорщина вирішили піти проти Євросоюзу та запровадити обмеження на українське зерно в односторонньому порядку. Як заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, їхнє рішення – безстрокове.
Польський фермер передусім!
– заявив він.
Угорщина вирішила піти далі і запровадити обмеження не лише на пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшник, а й ще на 24 види української продукції. Зокрема, йдеться про м'ясо великої рогатої худоби, курятини, овочів, цукру та вина.
Словаччина також заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України, але обмеження будуть діяти лише до кінця 2023 року.
Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини, – заявили в уряді Словаччини.
Також Словаччина готова працювати з Єврокомісією над пошуком спільного рішення та скасувати обмеження, якщо його ухвалять. Заборонити імпорт українського зерна збиралася й Румунія, але Бухарест чекає на пропозиції України щодо врегулювання цього питання.