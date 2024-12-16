Для чого організована ця зустріч міністрів ЄС

Цю зустріч вирішили організувати через занепокоєння, яке виникло внаслідок зростання цін на енергію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Які пільги мають дружини загиблих військовослужбовців в Україні

Також важливим питанням під час цієї зустрічі буде завершення транзитної угоди між Україною та Росією. Загалом міністри планують обговорити:

зниження вартості енергії;

розвиток "зеленої" енергетики;

зміцнення конкурентоспроможності у промисловості.

Зверніть увагу! Єврокомісія планує під час цієї зустрічі оновити інформацію для країн-членів, відносно підготовки до зими.

Як повідомляє Єврокомісія, європейські ринки уже готові до завершення російсько-української угоди. Які ініціативи будуть реалізовані:

у січні Єврокомісія представить ініціативу Competitiveness Compass , вона буде спрямована на зменшення залежності від викопного палива та посилення енергетичної безпеки;

, вона буде спрямована на зменшення залежності від викопного палива та посилення енергетичної безпеки; у лютому буде представлена стратегія Clean Industrial Deal, вона має на меті підтримати промисловість та сприяти забезпеченню доступної енергії.

Завданням ЄС є підготовка дорожньої карти, відносно відмови від російських енергоносіїв. Зараз вони становлять 15% від загального імпорту.

Нагадаємо! Покупці газу з Угорщини та Словаччини продовжують переговори, відносно збереження постачання газу. Йдеться про можливий механізм обміну між Росією та Азербайджаном.