Які пільги мають дружини загиблих
Пільги надаються згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого ВРУ з прав людини.
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Перелік послуг, що надаються безкоштовно:
- Першочергове зубопротезування, за винятком протезів із дорогоцінних металів;
- Отримання ліків та медичних виробів, прописаних лікарем;
- Санітарно-курортне лікування або компенсація витрат на нього.
Важливо! Це стосується лише офіційно зареєстрованих шлюбів.
Знижки на деякі послуги
Деякі послуги для родин загиблих військовослужбовців можуть бути доступні зі знижкою 50%. Це стосується таких витрат:
- Оплата житлово-комунальних послуг;
- Квартплата.
Також передбачено зниження вартості палива, зокрема рідкого, за умови, що члени сім'ї загиблого проживають у будинку без центрального опалення.
Важливо! Знижка на квартплату та ЖКП надається лише в разі, якщо житло відповідає певним стандартам.
Додаткова виплата сім'ям військових
Після загибелі військовослужбовця його родина може отримати близько 1 мільйона гривень від держави. Виплати надають наступним категоріям:
- Батькам загиблого;
- Дружині/чоловіку;
- Дітям до 18 років;
- Тим, хто перебував на утриманні загиблого.
Важливо! Ці кошти розподіляються порівну серед усіх осіб, однак виплата не здійснюється одразу повністю. Спочатку родина отримує 20% суми, а залишок виплачується протягом наступних 40 місяців.