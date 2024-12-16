Які пільги мають дружини загиблих

Пільги надаються згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого ВРУ з прав людини.

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Перелік послуг, що надаються безкоштовно:

Першочергове зубопротезування, за винятком протезів із дорогоцінних металів;

Отримання ліків та медичних виробів, прописаних лікарем;

Санітарно-курортне лікування або компенсація витрат на нього.

Важливо! Це стосується лише офіційно зареєстрованих шлюбів.

Знижки на деякі послуги

Деякі послуги для родин загиблих військовослужбовців можуть бути доступні зі знижкою 50%. Це стосується таких витрат:

Оплата житлово-комунальних послуг;

Квартплата.

Також передбачено зниження вартості палива, зокрема рідкого, за умови, що члени сім'ї загиблого проживають у будинку без центрального опалення.

Важливо! Знижка на квартплату та ЖКП надається лише в разі, якщо житло відповідає певним стандартам.

Додаткова виплата сім'ям військових

Після загибелі військовослужбовця його родина може отримати близько 1 мільйона гривень від держави. Виплати надають наступним категоріям:

Батькам загиблого;

Дружині/чоловіку;

Дітям до 18 років;

Тим, хто перебував на утриманні загиблого.

Важливо! Ці кошти розподіляються порівну серед усіх осіб, однак виплата не здійснюється одразу повністю. Спочатку родина отримує 20% суми, а залишок виплачується протягом наступних 40 місяців.