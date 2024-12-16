Какие льготы имеют жены погибших

Льготы предоставляются согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного ВРУ по правам человека.

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Перечень услуг, предоставляемых бесплатно:

Первоочередное зубопротезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов;

Получение лекарств и медицинских изделий, прописанных врачом;

Санитарно-курортное лечение или компенсация расходов на него.

Важно! Это касается только официально зарегистрированных браков.

Скидки на некоторые услуги

Некоторые услуги для семей погибших военнослужащих могут быть доступны со скидкой 50%. Это касается таких расходов:

Оплата жилищно-коммунальных услуг;

Квартплата.

Также предусмотрено снижение стоимости топлива, в частности жидкого, при условии, что члены семьи погибшего проживают в доме без центрального отопления.

Важно! Скидка на квартплату и ЖКУ предоставляется только в случае, если жилье соответствует определенным стандартам.

Дополнительная выплата семьям военных

После гибели военнослужащего его семья может получить около 1 миллиона гривен от государства. Выплаты предоставляют следующим категориям:

Родителям погибшего;

Жене/супругу/мужу;

Детям до 18 лет;

Тем, кто находился на содержании погибшего.

Важно! Эти средства распределяются поровну среди всех лиц, однако выплата не осуществляется сразу полностью. Сначала семья получает 20% суммы, а остаток выплачивается в течение следующих 40 месяцев.