Глава Бразилии недавно заявил, что нужно провести переговоры Зеленского и Путина. По его мнению, уместным местом стало бы заседание Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 25 сентября.

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Разговор Зеленского и Силва

Пресссекретарь президента Бразилии сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Коллеги проведут разговор в среду 20 сентября в 23:00 по Киеву.

Пока подробностей разговора нет. Однако ранее стало известно, что Владимир Зеленский за время пребывания в Нью-Йорке у него несколько встреч с другими мировыми лидерами.

Важно отметить, что Лула да Силва раздражал лидеров некоторых западных стран своей позицией в российско-украинской войне. В частности, он отказался избрать сторону, балансируя между Украиной и Россией. Глава Бразилии пытался представить себя в качестве посредника в потенциальных мирных переговорах двух стран.

Также Луис Инасиу Лула да Силва убеждал, что некоторые государства должны оставаться "нейтральными" ради достижения мира.

"Мирный" план Лула да Силвы