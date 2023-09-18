Очільник Бразилії нещодавно заявив, що потрібно провести переговори Зеленського та Путіна. На його думку, доречним місцем стало б засідання Генасамблеї ООН, яка відбуватиметься з 19 по 25 вересня
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Розмова Зеленського та Сілву
Прессекретарка президента Бразилії повідомила, що Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку. Колеги проведуть розмову у середу 20 вересня о 23:00 за київським часом.
Наразі подробиць розмови немає. Однак раніше стало відомо, що Володимир Зеленський за час перебування в Нью-Йорку він має кілька зустрічей з іншими світовими лідерами
Важливо зазначити, що Лула да Сілва дратував лідерів деяких західних країн своєю позицією у російсько-українській війні. Зокрема, він відмовився обрати сторону, натомість балансуючи між Україною та Росією. Очільник Бразилії намагався представити себе як посередника у потенційних мирних переговорах двох країн.
Також Луїс Інасіу Лула да Сілва переконував, що деякі держави повинні залишатися "нейтральними" заради досягнення миру.
"Мирний" план Лула да Сілви
- На початку серпня Луїс Інасіу Лула да Сілва бідкався, що його "мирний" план ігнорують обидві держави, а світ не підтримує його починання. Варто зазначити, що Бразилія пропонувала Україні відмовитися від претензій на анексований Кримський півострів в обмін на мир
- Володимир Зеленський назвав позицію Сілви такою, що викликає сум, і запросив бразильського колегу до діалогу. Він наголосив, що Росія є колонізатором і спитав в Лула да Сільви чому той підтримує російські наративи про мир.
- На думку політолога, Бразилія подібною поведінкою прагне конвертувати у свої політичні та насамперед економічні зиски. Він хоче наслідувати поведінку Ердогана та отримувати від Росії "товари за знижками".