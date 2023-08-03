Водночас сам Лула да Сілва стверджує, що Бразилія нібито "працює заради миру в Україні". Він також вважає, що до миру "ні Путін, ні Зеленський не готові".

До теми Таємні друзі Путіна: що не так з мирними планами для України

Очільник Бразилії висловився про його "мирний план"

Лідер Бразилії пояснив, що його країна разом з іншими хоче сформувати так звану "мирну пропозицію" для України, коли цього захочуть обидві сторони. При цьому Лула да Сілва розкритикував західні держави та Раду Безпеки ООН за те, що вони нібито не зупиняють війну.

Рада безпеки ООН не спрацювала. США вторглися в Ірак, Франція й Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето,

– наголосив він.

Крім того, бразильський лідер вважає, що "Велика сімка" більше не повинна існувати, а її має замінити більша група, наприклад G20, де якої увійдуть країни, що розвиваються. Він наголосив, що формат G7 уже "застарів" і "не є ефективним".

Зверніть увагу! "Мирний план" Бразилії передбачає те, що Україна мала б відмовитися від претензій на анексований Кримський півострів в обмін на мир. Також Бразилія пропонувала розв'язання конфлікту шляхом переговорів та створенням "групи держав для миру в Україні".

Як висловлювався очільник Бразилії про Україну