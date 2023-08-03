В то же время, сам Лула да Силва утверждает, что Бразилия якобы "работает ради мира в Украине". Он также считает, что к миру "ни Путин, ни Зеленский не готовы".

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Глава Бразилии высказался о его "мирном плане"

Лидер Бразилии пояснил, что его страна вместе с другими хочет сформировать так называемое "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны. При этом Лула да Силва подверг критике западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они якобы не останавливают войну.

Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето,

– подчеркнул он.

Кроме того, бразильский лидер считает, что "Большая семерка" больше не должна существовать, а ее должна заменить большая группа, например G20, в которую войдут развивающиеся страны. Он подчеркнул, что формат G7 уже "устарел" и "не эффективен".

Обратите внимание! "Мирный план" Бразилии предусматривает то, что Украина должна отказаться от претензий на аннексированный Крымский полуостров в обмен на мир. Также Бразилия предлагала разрешение конфликта путем переговоров и созданием "группы государств для мира в Украине".

Как высказывался глава Бразилии об Украине