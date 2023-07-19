Лула да Силва снова использовал пророссийскую риторику. Как пишет издание, произошло это на саммите лидеров ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, проходившем в Брюсселе 17-19 июля.

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Что сказал президент Бразилии на этот раз

Бразильский политик не захотел осуждать российскую агрессию. Также он заявил о якобы "усталости" мира от войны в Украине.

Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и Украиной,

– сказал он.

Кроме того, президент Бразилии раскритиковал Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он заявил, что украинский и американский лидеры будто бы "также виноваты в том, что не смогли продолжить переговоры с Владимиром Путиным".

Чем завершился этот саммит

Лула да Силва своим поступком разочаровал государства-члены ЕС и одновременно укрепил позиции стран Латинской Америки, в частности, Кубы и Венесуэлы. Ведь они выступали против "жестких формулировок" по поводу российской агрессии. Один из высокопоставленных дипломатов сообщил СМИ, что бразильский президент "боялся огорчить" Москву.

Источники издания среди европейской дипломатии при этом считают окончательное заявление, принятое на этом саммите, большим достижением. Ибо в нем есть формулировка "война России против Украины". Однако эта декларация не осудила достаточным образом российскую агрессию из-за ее "размытого текста" и "деликатности с обеих сторон Атлантики".

К слову, заявление отказалась подписать только одна страна. Это Никарагуа.

Лула да Силва неоднократно менял мнение по Украине и России