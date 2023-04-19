Так, президент Бразилии засудил нарушение территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом.

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Бразильский президент "переобулся"

После многочисленной критики президента Бразилии "мирных инициатив" Луис Инасио Лула да Силва осудил "нарушение территориальной целостности Украины".

В то же время бразильский президент до сих пор считает возможным достижение мира между Украиной и Россией "с помощью нейтральных стран".

Важно! Бразилия не наложила санкции на Россию после полномасштабного вторжения. Более того, это государство избрало для себя роль якобы посредника, стремящегося к миру.

Скандальные заявления президента Бразилии