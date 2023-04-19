Так, президент Бразилії засудив порушення територіальної цілісності України. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнесом.

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Бразильський президент "перевзувся"

Після численної критики президента Бразилії "мирних ініціатив" Луїс Інасіо Лула да Сілва засудив "порушення територіальної цілісності України".

Водночас бразильський президент досі вважає за можливе досягнення миру між Україною та Росією "за допомогою нейтральних країн".

Важливо! Бразилія не накладала санкції на Росію після повномасштабного вторгнення. Ба більше, ця держава обрала для себе роль буцімто посередника, який прагне миру.

Скандальні заяви президента Бразилії