Луїс Інасіу Лула да Сілва звернувся до США. Офіційний Вашингтон президент Бразилії закликав не "заохочувати війну" в Україні, а "почати говорити про мир".

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Бразилія закликала подумати про "мир"

На цьому він наголосив під час розмови з журналістами у Пекіні. Глава держави зазначив, що таким чином міжнародна спільнота зможе "переконати" російського й українського президентів. До них прагнутимуть донести, що "мир в інтересах усього світу".

З цим твердженням ніхто не сперечається. Але є важливий момент: слід покарати Росію за напад на Україну. Якщо цього не зробити зараз, а погодитися на її умовах, то ця країна з імперськими замашками нападе знову. Тож зараз важливо не досягнути миру, а здобути перемогу над Росією. І в цьому нам допомагають міжнародні партнери.

Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир,

– сказав він.

Зауважимо, що Лула був з візитом у Китаї, де зустрічався з Сі Цзіньпінем. А от у лютому він мав зустріч з президентом США Джо Байденом. Таким чином глава держави балансує на межі. З одного боку він намагається підтримувати зв'язки зі США, а з іншого – не може ані визначитися з тим, хто винен у війні, ані долучитися до його покарання.

Бразилія все ще не наклала санкцій

У порівнянні з іншими західними державами, Китай і Бразилія не накладали санкції на Росію після повномасштабного вторгнення. Ба більше, кожна з цих держав обрала для себе роль буцімто посередника, який прагне миру.

Зауважимо, що перед візитом до Китаю Лула запропонував створити групу країн. Вона мала б займатися посередництвом у війні. Глава держави зауважив, що обговорить цей процес у Пекіні.

Коли його спитали про прогрес цієї ініціативи після зустрічі з Сі, Лула деталей не назвав. Він лиш зауважив, що "важливо мати терпіння", щоб розмовляти з Путіним і Зеленським. Але, на думку президента Бразилії, першочергово необхідно переконати держави, які постачають до України зброю і, буцімто, заохочують продовження війни.