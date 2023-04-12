Відповідну заяву зробило білоруське МЗС. ЇЇ уже тиражують пропагандистські канали Росії та Білорусі, повідомляє 24 Канал.

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Відчувають, що Росії буде не легко

Білоруське МЗС вирішило закликати Україну та Росію до перемир'я у війні та перемовин. Цікаво, що Мінську цікава тема "миру" тільки тоді, коли Росія може серйозно отримати по зубах.

Себе ж Білорусь стороною війни не вважає попри те, що з її території здійснювався наступ на Півночі у лютому 2022 року, а також з Білорусі були випущені сотні ракет та дронів.

Лукашенко каже про мир-ескалацію

Ще наприкінці березня самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко під час однієї з промов почав говорити про необхідність миру для того, щоб запобігти ескалації. За його словами, війну треба закінчити вже.

Та водночас диктатор вважає, що Росія має використати усю міць свого військово-промислового комплексу, щоб "зупинити ескалацію". Лукашенко переконаний, що окупантам потрібно використовувати фосфорні боєприпаси, снаряди зі збідненим ураном і не збіднений уран – тобто ядерну зброю.

Це все відбувається на тлі планів Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі та на тлі загрози прямого вступу режиму Лукашенка у війну з нашою державою.