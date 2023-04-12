Соответствующее заявление сделал белорусский МИД. Ее уже тиражируют пропагандистские каналы России и Беларуси, сообщает 24 Канал.

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Чувствуют, что России будет не легко

Белорусский МИД решил призвать Украину и Россию к перемирию в войне и переговорам. Интересно, что Минску интересна тема "мира" только тогда, когда Россия может серьезно получить по зубам.

Себя же Беларусь стороной войны не считает, несмотря на то, что с ее территории осуществлялось наступление на Севере в феврале 2022 года, а также из Беларуси были выпущены сотни ракет и дронов.

Лукашенко говорит о мире-эскалацие

Еще в конце марта самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во время одной из речей начал говорить о необходимости мира для того, чтобы предотвратить эскалацию. По его словам, войну нужно закончить уже.

Но диктатор считает, что Россия должна использовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса, чтобы "остановить эскалацию". Лукашенко убежден, что оккупантам нужно использовать фосфорные боеприпасы, снаряды с обедненным ураном и не обедненный уран – то есть ядерное оружие.

Это все происходит на фоне планов России разместить ядерное оружие на территории Беларуси и на фоне угрозы прямого вступления Лукашенко в войну с нашим государством.