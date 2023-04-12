Путин и его окружение совсем не собираются отказываться от идеи если не одержать как можно более быструю победу на украинском фронте, то хотя бы затянуть войну и перевести ее в замороженное состояние. Для этого уже в ближайшее время в России будет проведена массовая мобилизация. Какими будут ее последствия для Кремля, читайте в материале 24 Канала.

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Во время объявления "частичной" мобилизации в конце сентября 2022 года Путин фактически объявил в России военное положение, но побоялся называть вещи своими именами и ввел так называемый "средний уровень реагирования" в Крыму и приграничных с Украиной регионах. Теперь, спустя почти полгода после этого, бункерный фюрер окончательно прекратил играть со своим населением в подмену понятий.

Следует отметить, что кремлевский диктатор, по большому счету, уже сильно затянул с решением о продолжении массовой мобилизации и в целом пытался максимально отсрочить этот шаг. Дело в том, что еще в марте 2022 года, согласно всем подсчетам российской разведки, а также докладам Шойгу и Герасимова, Россия уже должна была праздновать победу. Однако этого не произошло: профессиональная армия быстро была вынуждена демонстрировать "жесты доброй воли" в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а после этого и вообще застряла на других направлениях. При этом тактика маневренной обороны позволила защитникам Украины нанести оккупантам невосполнимые потери. И уже тогда было понятно, что России нужно либо выводить свои обугленные войска, либо проводить мобилизацию и загонять на фронт совсем неподготовленных "Ванек".

Путин выбрал второй вариант, но сделал это настолько с опозданием, что первые сто тысяч чмобиков бросили на передовую просто "с колес". Другие мобилизованные уже проходили определенную подготовку, стреляли из пулеметов и пьянствовали на полигонах. Конечно, были и подразделения, где к слаживанию личного состава подходили достаточно тщательно.

Тем не менее, население России не совсем оценило сам факт мобилизации, что заставило кремлевское руководство объявить о ее остановке, а также на несколько месяцев вообще наложить военкоматам и полицейским табу на поисково-карательные рейды для отлова будущего "пушечного мяса". Не обрадовались массовому набору в армию и в правительстве страны-бензоколонки, поскольку огромное количество вполне трудоспособных россиян воспользовались тем, что границы не были закрыты. Именно так государство-террорист потеряло кучу более или менее специалистов, а вдобавок военкомы еще и переловили немало других специалистов, уничтожив целые отрасли экономики.

Более того, из-за невозможности финансирования армии в полном объеме Москве пришлось по крайней мере частично переводить содержание войска на гражданских. Понятно, что все эти причины представители глубинного народа не оценили.


Россия неспособна прокормить свою армию / Фото из вражеских соцсетей

Да и сам факт мобилизации стал для россиян чем-то вроде холодного душа, потому что все общество жило с мыслью о том, как "СВО идет по плану", и считало, что "Украину уничтожат профессионалы", тогда как обычные россияне будут просто наблюдать за войной с экрана телевизора. Осознание того, что Россия эту войну никак не выиграет, было для адептов Путина достаточно болезненным.

Кроме того, увеличение численности захватчиков в Украине привело к стремительному повышению потерь, ведь Кремль, не имея достаточного количества техники, просто нагнал на фронты в основном стрелковые отряды. Россия стала захлебываться от потока гробов, даже несмотря на тактику не забирать своих с поля боя, а также сжигать тела или хоронить погибших где-то в Крыму, не вывозя их домой.


К примеру тело владельца этой обуви даже домой не привезли / Фото Генштаба

Фактически за год войны армия России закончилась трижды. А из-за "частичной" мобилизации – превратилась в основном отряды низкоквалифицированной пехоты, которую никто из командиров не считает, а у каждого жителя болот появился родственник или знакомый, погибший в зоне боевых действий.

Война так или иначе пришла практически в каждую российскую семью. Кроме, конечно, депутатов Госдумы, пропагандистов или олигархов, которые вывезли своих детей за границу.

После зимней кампании Россия подошла к крайней необходимости проводить очередную волну мобилизации. Ведь предыдущая закончилась для Путина разве что захватом нескольких населённых пунктов на Донбассе ценой десятков тысяч солдат. К тому же в Кремле пытаются хоть как-то не довести до тех провалов, которыми закончились предыдущие контрнаступления Сил обороны Украины, и хотят иметь резерв пусть даже совсем небоеготовых мужчин для остановки ВСУ в случае прорыва на фронте.

Понятно, что абсолютное большинство россиян отнюдь не выступают против войны с Украиной. Даже те, кто притворяется либералом или оппозиционером, испытывают недовольство не потому, что их народ совершает геноцид, а что власть не обеспечила быструю победу. Однако и говорить о том, что Путину удалось сделать войну по-настоящему народной, нельзя. Ведь одурманенные пропагандой добровольцы уже почти закончились, а едва ли не большинство захватчиков безропотно идут на убой из-за возможности заработать. Но и таких становится все меньше.

Накануне Готовятся увеличивать свои потери: в России появились электронные повестки

Конечно, это никак не мешает Кремлю набрать в армию нужное количество бойцов, раздать им штыки и отправить отражать танковые атаки. Однако даже "частичная" мобилизация не была для военкомов легкой. Да, они загнали в ряды армии более 300 тысяч человек и вытащили на фронт кучу зэков, но при этом на болотах выли даже пропагандисты. Какой мобилизационный план подготовят во вражеском генштабе, неизвестно, однако уже сейчас понятно, что репрессионные правки в законы были приняты не от того, что перед военкоматами стоят очереди из желающих превратиться в белую "Ладу". Поскольку в прошлый раз в армию загоняли буквально насильно, теперь в Кремле решили не допускать подобных ошибок. Мол, кто не придет по повестке, не сможет выжить никак. Тогда не придется ходить по торговым центрам и удерживать будущих солдат в клетках до момента отправки в военкомат.


Мобилизированные в клетках / Фото из российских соцсетей

Именно для закрытия гештальта Путина Госдума и приняла откровенно репрессивные поправки в законы, предусматривающие:

  • введение электронного реестра военнообязанных;
  • рассылку электронных повесток;
  • автоматический запрет на выезд за границу после получения повестки;
  • отмену водительских прав в случае неявки в военкомат;
  • запрет покупать или продавать недвижимое имущество;
  • блокировку возможности взять кредит.

То есть теперь военные преступники, сидящие во власти России, не будут заставлять военкомов искать будущих оккупантов, а наоборот сделают так, чтобы солдаты сами шли "на уточнение данных".

При этом будут ощущать подобные меры на себе не только те, кто принадлежит так называемому среднему классу, а уже все. Конечно, рядовой житель какого-то забытого богом села даже мечтать не может о выезде за границу на отдых, а вот без кредита или прав прожить никак не сможет.

Вся экономика страны-бензоколонки была построена так, чтобы доходы среднестатистического россиянина никак не покрывали его расходов – тогда на фоне долговой ямы путинский "раб" сочтет службу в армии с зарплатой в 200 тысяч манной небесной, а семьи таких кормильцев и вовсе будут желать им смерти ради нескольких миллионов компенсации. Согласно разным открытым данным, около 55% населения России имеют непогашенную задолженность, но и это еще не все. Каждый третий кредит, выданный в 2022 году, брали те жители болот, которые должны отдавать более 80% своего заработка исключительно для расчетов с банками или микрофинансовыми организациями.


Россиян будут загонять на войну благодаря огромным долгам / Скриншот вражеских псевдоСМИ

То есть, чтобы коллекторы не сожгли им барак, десятки миллионов жителей России вынуждены каждый месяц залезать в новые долги – просто чтобы рассчитываться с предыдущими кредитами. Так что блокирование такой возможности без явки в военкомат приведет к созданию очередей к военкомам. Особенно с учетом того, что всем счастливчикам, которые получат повестки, заблокируют варианты погасить долги за счет продажи имущества.

Понятно, что большинство таких должников по приказу Путина-Шойгу будут сразу отправлять на гибель в степях Донбасса, однако практика показывает, что сама система отнюдь не способна обеспечить пополнение на уровне нужных миллионов человек. В первую волну "частичной" мобилизации Кремлю удалось за 3 месяца собрать только 300 тысяч, и это было еще в момент, когда большинство россиян даже не догадывались о масштабах войны и потерях России.


Потери России на войне заставляют Кремль идти на очередную мобилизацию / Фото "Оперативный ВСУ"

Но ведь согнать в ряды захватнической армии большое количество не совсем мотивированных лиц – одно дело, а вот хоть как-то их обеспечить хотя бы едой и формой, – совсем другое. А еще их нужно организовать, а с этим у Кремля вообще проблемы. Досрочные выпуски курсантов военных вузов, сокращенная подготовка офицеров и расстрельные отряды – не то, на чем может держаться действительно огромная армия на фоне шокирующих потерь, нехватки техники и команд на уровне "взять любой ценой".

Конечно, отсутствие демобилизации срочников, а также тотальная мобилизация населения смогут оттянуть поражение России в войне, однако в лучшем случае для Путина это приведет лишь к определенному сдерживанию контрнаступления украинских сил, и отнюдь не ко взятию Киева. А экономическое и социальное напряжение из-за подобного будет только расти. Особенно на фоне других поправок, принятых Госдумой, позволяющих поступать на военную службу сразу после окончания школы. То есть потенциально в Кремле готовятся загонять вчерашних подростков на срочную службу, заставлять подписывать контракты и в итоге отправлять на войну. Или вообще открыто направлять срочников на фронт. Такое решение, по большому счету, только вопрос времени, потому что бункерный фюрер очень боится терять рейтинг.