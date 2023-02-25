Итак, знакомьтесь, Алексей Столяров. Он, собственно, и является тем самым зятем Шойгу. И ему изрядно досталось от россиян за то, что считает войну против Украины "кровавой и бессмысленной", передает 24 Канал.

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У россиян безумно пылает

Мы бы с огромным удовольствием наблюдали, как россияне сами себя поедают и уничтожают. Правда, реальность жизни такова: наши защитники ежедневно уничтожают сотни оккупантов, потому что что-то внутри своей недоимперии они не спешат нам с этим помогать.

Ладно, вернемся к Столярову. Итак, из чего разгорелся скандал? Из публикации очередного "хорошего русского" Юрия Дудя. Он опубликовал пост, в котором назвал войну России против Украины "кровавой и бессмысленной". А при чем здесь зять Шойгу? Он поставил лайк, за что и поплатился.



Столяров поставил лайк под постом Дудя / Скриншот



Пользователи сети это обнаружили / Скриншот

Заметим, что Столяров тот еще трус. Как только он понял, что "спалился", сразу же убрал лайк. Более того, закрыл учетную запись, чтобы ему не прилетало за этот "крайне смелый поступок". Правда, были и те, кто смог к нему дописаться.

Зять Шойгу не слишком подбирал слова. В ответ он написал, что "Z-быдло забыли спросить". Так он отреагировал на призыв идти на фронт, а не лайкать посты всевозможных волынок. Мол, ему не страшно, ведь тесть отмажет.



Столярова призвали идти воевать, а не отсиживаться / Скриншот

Конечно же, поклонники так называемой "спецоперации" в пабликах продолжают распинать зятька Шойгу. Особенно активно это делают те каналы, которые принадлежат ЧВК "Вагнер". И это не удивительно, ведь Пригожин и российское минобороны продолжают откровенно конкурировать на поле боя.

Заметим, что у Столярова есть еще шансы все исправить. Он может помочь своему тестю, а также ВСУ. Нам совсем чуть-чуть не хватает, чтобы добить 150 тысяч оккупантов.

Потери врага поражают