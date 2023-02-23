Пригожин не может смириться с потерей влияния, поэтому продолжает противостояние с минобороны. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, информирует 24 Канал.

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Создают альтернативу "вагнеровцам"

Громов рассказал, что военное руководство Кремля действительно пытается установить контроль над частными военными компаниями и другими парамилитарными формированиями.

У Шойгу хотят иметь влияние на добровольческие формирования оккупантов. В частности, это касается их военной техники и продовольствия, а также вопроса оказания медицинской помощи. Кстати, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые "добровольческие формирования".

Минобороны РФ вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля,

– сказал Громов.

Более того, пытаются создавать альтернативные частные военные компании. Например, аффилированную с Федеральной службой безопасности РФ ЧВК "Ястреб".

Что известно о внутреннем конфликте

Недавно Пригожин устроил скандал с минобороны России. Он обвинял ведомство в прекращении поставок боеприпасов его наемникам. В минобороны сказали, что тот лжет.

Впоследствии Пригожин опубликовал фото своих наемников, которые лежат убитыми на украинской земле. Он снова поплакался, что его бойцам не хватает боеприпасов.