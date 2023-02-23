Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он прокомментировал публичный конфликт владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина с министром обороны России Шойгу.

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Эта ситуация значительно ускоряет победу Украины

Буданов заявил, что подобные ситуации в любом случае становятся большим плюсом для Украины. Он убежден, что чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри системы России, тем скорее придет наша победа.

Пусть ссорятся. Причем готов помочь обоим одновременно. Только чтобы они уничтожили друг друга,

– отрезал руководитель разведки.

Он уверен, что именно из-за междоусобий Суровикин потерял должность командующего оккупационными войсками.

Осенью Герасимова фактически устранили, хотя он у окупантов был вторым военным после Шойгу, рассказал глава ГУР. Тогда Герасимов искал способы, как устранить Суровикина. Так что начал против него "специальную операцию".

"Она включала в себя проведение проверок, комиссий, инспекций и доведение в правильной форме этих результатов до высшего руководства России. Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за Суровикина – страшные потери России. появились проблемы наркомании и алкоголизма в армии", – отметил Буданов.

И добавил, что там было много таких примеров. Однако единственное, по мнению Буданова, что они реально правильно "мяснику" инкриминировали, – ненормальный расход запасов ракет.

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