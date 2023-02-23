Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он прокомментировал публичный конфликт владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина с министром обороны России Шойгу.
Важно Вернем все территории: на российских радиостанциях и в Крыму раздалось обращение Буданова
Эта ситуация значительно ускоряет победу Украины
Буданов заявил, что подобные ситуации в любом случае становятся большим плюсом для Украины. Он убежден, что чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри системы России, тем скорее придет наша победа.
Пусть ссорятся. Причем готов помочь обоим одновременно. Только чтобы они уничтожили друг друга,
– отрезал руководитель разведки.
Он уверен, что именно из-за междоусобий Суровикин потерял должность командующего оккупационными войсками.
Осенью Герасимова фактически устранили, хотя он у окупантов был вторым военным после Шойгу, рассказал глава ГУР. Тогда Герасимов искал способы, как устранить Суровикина. Так что начал против него "специальную операцию".
"Она включала в себя проведение проверок, комиссий, инспекций и доведение в правильной форме этих результатов до высшего руководства России. Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за Суровикина – страшные потери России. появились проблемы наркомании и алкоголизма в армии", – отметил Буданов.
И добавил, что там было много таких примеров. Однако единственное, по мнению Буданова, что они реально правильно "мяснику" инкриминировали, – ненормальный расход запасов ракет.
Буданов прогнозирует скорое окончание войны: коротко
- Глава ГУР рассказал, что на самом деле Россия пытается поскорее закончить войну. Однако российский военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем и останавливаем".
- По словам Буданова, в России есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, а есть и такие, которые считают, что эта ситуация идет на пользу Украине.
- "Россияне четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики", – сказал Буданов.
- Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и под давлением дипломатии. В противном случае, говорит Буданов, продолжение войны скоро приведет к краху русского режима.