В частности, об этом отметил и начальник ГУР Кирилл Буданов. По его словам, Россия пытается поскорее закончить войну.

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Почему вскоре Россия выведет свои войска из Украины

Буданов рассказывает, что российский военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем и останавливаем".

По словам главы ГУР, в России есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, а есть и такие, которые считают, что эта ситуация идет на пользу Украине.

Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они ясно понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики.

– сказал Буданов.

Следовательно, Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и давлением дипломатии.

В противном случае, говорит Буданов, продолжение войны скоро приведет к краху русского режима.

"У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они выбрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", – отмечает Кирилл Буданов.

Россию ждут тяжелые времена

Буданов прогнозирует, что скоро в России возникнет вопрос о политической и архитектуре безопасности региона, простирающийся от Восточной Европы до азиатской части России. Потенциально это может изменить политико-территориальную конфигурацию русской федерации.

"И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна российская федерация в том виде, как она есть сегодня, угрожающая всему миру. И кроме ядерной угрозы, России больше нечего предложить. Эта угроза никому не нужна. России придется меняться", – подчеркнул глава разведки.

В то же время, он отметил, что завершение войны возможно только при условии восстановления территориальной целостности Украины до границ 1991 года. Любой другой вариант для Украины неприемлем, ведь наименьшая территориальная уступка может привести лишь к новому конфликту.