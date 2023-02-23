Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Він прокоментував публічний конфлікт власника ПВК "Вагнера" Пригожина з міністром оборони Росії Шойгу.
Важливо Повернемо всі території: на російських радіостанціях та у Криму пролунало звернення Буданова
Ця ситуація значно пришвидшує перемогу України
Буданов заявив, що такі ситуації в будь-якому випадку стають великим плюсом для України. Він переконаний, що чим більше буде сварок і серйозних конфліктів всередині системи Росії, тим швидше прийде наша перемога.
Нехай сваряться. При чому готовий допомогти обом одночасно. Тільки щоб вони знищили один одного,
– відрізав очільник розвідки.
Він впевнений, що саме через міжусобиці Суровікін втратив посаду командувача окупаційними військами.
Восени Герасимова фактично усунули, хоча він в окупантів був другим військовим після Шойгу, розповів очільник ГУР. Тоді Герасимов шукав способи, як усунути Суровікіна. Тож розпочав проти нього "спеціальну операцію".
"Вона включала в себе проведення перевірок, комісій, інспекцій та доведення в правильній формі цих результатів до вищого керівництва Росії. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Росії. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії", – зазначив Буданов.
Та додав, що там було багато таких прикладів. Однак, єдине, на думку Буданова, що вони реально правильно "м'яснику" інкримінували, – ненормальна витрата запасів ракет.
Буданов прогнозує швидке закінчення війни: коротко
- Очільник ГУР розповів, що насправді Росія намагається швидше закінчити війну. Однак російський військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо".
- За словами Буданова, в Росії є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, натомість є й такі, які вважають, що ця ситуація йде на користь Україні.
- "Росіяни чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки", – сказав Буданов.
- Відтак, Росія буде змушена вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії. В іншому випадку, каже Буданов, продовження війни швидко призведе до краху російського режиму.