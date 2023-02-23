У своєму звернення глава української розвідки запевнив, що тимчасово окупований Крим, Донбас та інші території, які загарбала Росія, повернуться додому.

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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що повідомлення Буданова пролунало на всіх кримських радіостанціях і навіть на Москві та Краснодарі.

Якщо коротко: Україна скоро повернеться, а всі зрадники будуть ліквідовані,

– пояснив Братчук.

Звернення Буданова, що лунало на окупованих територіях та у Росії: дивіться відео