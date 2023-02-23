Це ще один такий приклад внутрішньоусобної боротьби в Росії, зазначив Кирило Буданов. Та додав, що процес пішов ще восени.

Зверніть увагу Буданов анонсував ракетну атаку Росії 23 – 24 лютого

Як і чому усунули Суровікіна

Восени Герасимова фактично усунули, хоча він в окупантів фактично є другим військовий після Шойгу, розповів очільник ГУР. Тоді Герасимов шукав способи, як усунути Суровікіна. Тож розпочав проти нього "спеціальну операцію".

Вона включала в себе проведення перевірок, комісій, інспекцій та доведення в правильній формі цих результатів до вищого керівництва Росії. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Росії. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії,

– зазначив Буданов.

Та додав, що там було багато таких прикладів. Однак, єдине, на думку Буданова, що вони реально правильно "м'яснику" інкримінували, – ненормальна витрата запасів ракет.

"Насправді було доведено майже до нулів по всіх категоріях ракетного озброєння. Словом, так Герасимов повернув собі позиції", – підсумував начальник ГУР.

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