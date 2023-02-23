За даними українського генерала, "нічого незвичайного не буде". Також Буданов пояснив, про які масштаби атаки мовиться.

Зауважте Росії необхідно демонструвати досягнення: чого чекати 23 – 24 лютого

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Давайте так: нічого незвичайного (до 24 лютого – 24 Канал) не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар,

– розповів Кирило Буданов.

Глава української розвідки пояснив, що мовиться про 23 – 24 лютого. Проте запевнив: "Повірте мені, ми таке пережили уже понад 20 разів".

Щодо так званих комбінованих обстрілів, то український генерал пояснив, що використання ракет, з іншого боку – дронів-камікадзе, – це вже досить старі методи.

Щодо 14 лютого, коли декілька прильотів були по Києву й тільки після цього увімкнули повітряну тривогу, то глава розвідки пояснив: "Це був експериментальний пуск ракети. Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300 (ракета, що має дальність ураження цілей до 250 кілометрів і швидкість 2,5 кілометра за секунду – 24 Канал)".

Кирило Буданов пояснив, що ці ракети стояли в Брянській області й це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків.

Я підкреслюю, що це дослідні пуски…

– запевнив Буданов.

Щодо того, чи може бути багато таких пусків, то відповів, що – ні, станом на зараз.

Адже Росія, як і інші пострадянські країни, не може виробляти в достатніх обсягах зразки озброєння. Виробляють штучні екземпляри, проте серію їм важко створити.

"Там же з російського, по суті, лише корпус, вибухова речовина, програмне забезпечення. Все інше вироблене точно не в Росії", – заявив Буданов.

Він пригадав, що у росіян є так званий паралельний імпорт, тобто – узаконена контрабанда.

Чого чекати від Росії 24 лютого

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 23 – 24 лютого росіяни можуть вдатися до нового масованого обстрілу. Та нова атака аж ніяк не вплине на перебіг війни.

Своєю чергою радник Офісу Президента Михайло Подоляк попередив, що 24 лютого Росія може запустити три хвилі ракет.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що всі очікують загострення ситуації, ударів по об'єктах критичної інфраструктури чи по інших об'єктах на Сході, на лінії бойового зіткнення. Та наші захисники готові до ворожих атак.

Детальніше про прогнози на 24 лютого – читайте за посиланням.