Бойцы "элитного" частного батальона "Вагнера" пачками погибают на войне против нашего государства и это признает их лидер Пригожин. Однако, по его словам, происходит это якобы потому, что командующий "СВО" Герасимов и министр обороны России Шойгу не хотят делиться оружием с его подразделением.

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Известно, что главарь ЧВК дал интервью одному из провоенных телеграм-каналов и опубликовал фотографию погибших за сутки вагнеровцев. Он уверен, что "200-ых" бойцов могло быть в пять раз меньше, если бы не "снарядный голод".

Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должен был решить вопрос о поставках нам достаточного количества боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решения,

– заявил он.



Трупы вагнеровцев лежат на земле / Фото Пригожина

Кроме того, Пригожин показал список, в котором указано, сколько боеприпасов нужно ЧВК и сколько группировке пообещали дать.

Пункт один – необходимо 105 000, а дают 3 600. Пункт три, необходимо 7 600, а дают 600,

– констатировал главарь террористов.



Вагнеровцам не хватает боеприпасов / Данные Пригожина

В то же время он ответил на вопрос о том, оставят ли вагнеровцы попытки взять Бахмут в Донецкой области. Маразматик заверил, что его наемники будут пытаться захватить населенный пункт "до победного". А когда закончатся все вагнеровцы, тогда, скорее всего, Шойгу с Герасимовым должны взять в руки автоматы, по его словам.

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