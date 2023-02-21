Путин наконец собрался с силами, чтобы выполнить предусмотренную российскими законами процедуру – обращение к федеральному собранию. В России ожидали, что Путин объявит о чем-то глобальном и определит стратегический план действий, а представители российской элиты вынуждены были более часа слушать кашель пожилого российского диктатора и повторение предыдущих пропагандистских клише с телевизора. Едва ли не единственным громким заявлением стало объявленная в конце речи приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). 24 Канал проанализировал, что же имел в виду Путин, что такое СНВ-3 и для чего Кремлю новая фаза ядерного шантажа.

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Что сказал Путин и решится ли опробовать ядерное оружие

Во время выступления на федеральном собрании Путин сказал, что Россия "не выходит" из договора, а "приостанавливает" свое участие в нем.

Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие,

– Путин придумывает новый вариант эскалации.

Со стороны это выглядело как добавленный в последний момент тезис-реакция на визит президента США Байдена в Киев и Варшаву, целью которого является демонстрация того, что Россия до сих пор может держать удар. И если "с народом Украины Россия не сражается", как цинично говорит Путин, то целью этих слов был именно Запад.

Свое решение диктатор обосновал тем, что другие ядерные государства Запада продолжают развивать свои ядерные вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам. Более того, Путин заявил, что Вашингтон продолжает разрабатывать новое ядерное оружие и готовится к испытаниям.

Важно! В 1996 году был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его подписали 185 стран, из которых 170 ратифицировали. Среди них – три ядерных государства: Великобритания, Франция и Россия. Но этот договор не может вступить в силу без ратификации Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, КНДР, Пакистана и США.



Поэтому формально сейчас испытания не запрещены. Однако тот факт, что с 1996 года не происходило больших ядерных взрывов (за исключением подозреваемых северокорейских), заставил все мировое сообщество привыкнуть к тому, что такое страшное оружие больше не используется даже в тестовом режиме.





Решится ли Россия опробовать ядерное оружие / фото AP

Что такое ДСНВ и почему это важно

Договор о стратегических наступательных вооружениях впервые подписали летом 1991 года – первый и последний президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш. Уже между Россией и Соединенными Штатами подписали договор СНВ-2 в январе 1993 года, но он так и не вступил в силу.

Договор о стратегических наступательных вооружениях или СНВ-3 был подписан уже в 2010 году между Россией и США, подписывали его Барак Обама и Дмитрий Медведев. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.



Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года / фото Кремля

Этот документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550 , а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках – до 700.

, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках – до 700. Настоящий договор пришел на смену СНВ-1. В рамках СНВ-1 был заключен так называемый Лиссабонский протокол, а Украина впоследствии потеряла свой ядерный статус.

Российский парламент в январе 2021 года проголосовал за пролонгацию договора на 5 лет, в следующем месяце соответствующий закон подписал Путин. Таким образом, соглашение должно было действовать до февраля 2026 года.

Согласно договору, инспекторы по обе стороны могли посещать объекты, где хранится, разворачивается и ремонтируется стратегическое ядерное вооружение и техника. Представители инспекционной делегации и члены лётного экипажа, а также самолеты имели полную неприкосновенность на территории стороны, где проводилась инспекция. С 2011 по 2020 год сторонами было проведено 328 таких проверок. С 2020 года они по взаимному согласию не проводились из-за пандемии.

Число ядерного оружия в мире вырастет впервые со времен холодной войны / Инфографика 24 канала

Двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся практическими вопросами выполнения договора об СНВ, последний раз собиралась в Женеве – в октябре 2021 года. Летом этого года российская сторона не допустила американскую делегацию к своим ядерным ракетам.

Обратите внимание! Во времена холодной войны продолжалась активная ракетно-ядерная гонка между США и СССР. В целом этот процесс заключался в том, чтобы разработать более совершенные типы ядерного оружия и изготовить его в как можно большем количестве. Одним из последствий этой политики стали чрезмерные военные расходы, концентрация новейших технологий преимущественно в оборонных отраслях, гипернасыщенный военно-промышленный комплекс.



Советские лидеры фактически полностью переориентировали экономику СССР на гонку вооружений с масштабным развертыванием ракет Р-36 в 1970-х годах. Но к концу 1980-х гонка вооружений с США привела советскую экономику к катастрофе и в итоге к развалу Союза.





Подписание договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) между Брежневым и Никсоном / фото из архивов

Как отреагировали в НАТО, ЕС и США

НАТО призывает Россию пересмотреть решение о прекращении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Я сожалею о решении России приостановить свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С сегодняшним решением вся архитектура контроля за вооружениями демонтирована. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению действующего соглашения,

– заявил генсек НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сожалеет о решении России. По его словам, Штаты "готовы в любой момент обсудить с Россией вопрос об ограничении стратегических вооружений". Он добавил, что США "будут внимательно наблюдать за тем, что на самом деле делает Россия", и что администрация Байдена обеспечит "должные меры по обеспечению безопасности собственной страны и наших союзников".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что приостановка Москвой участия в ядерном соглашении "является еще одним примером того, как Россия разрушает систему безопасности, построенную в конце холодной войны".

Почему именно сейчас

Сейчас Россия терпит поражение в Украине и не имеет конвенционных ресурсов для того, чтобы сломать ситуацию. Более того, союзники Украины в 2023 году активизировали военную помощь Украине и ожидают от нее активных наступательных действий уже в скором времени.

В этой ситуации у России остается единственный козырь – ядерное оружие. Путин пугал мир ядерным оружием накануне вторжения в Украину, делал это и в течение 2022 года, надеясь не уменьшение поддержки. Стоит отметить, что это могло иметь определенный эффект, Запад не спешил с передачей наступательного оружия, однако сейчас ситуация изменилась и Украина получает танки и другую технику, новейшие системы ПВО, артиллерию и современные РСЗО, на очереди – авиация и артиллерия дальнего действия.

Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали,

– Путин объясняет свои ядерные инициативы 21 февраля 2023 года.

Сейчас Путин снова пытается разыграть ядерную карту. Частью этой игры есть слова о "более 91% оснащения сил ядерного сдерживания", якобы отправку новейших носителей ядерных зарядов на боевое дежурство и заявление о готовности проведения ядерных испытаний (но только в ответ на испытания США)".

Справочно! Ядерные испытания не проводились с начала 1990-х годов. Возможно, это делалось в Северной Корее.

Сейчас Россия заявляет о такой же готовности и просит Минобороны и Росатом готовиться.

При этом сам Путин уже приготовился. Он имеет разветвленную сеть бункеров по всей России. Однако 140 миллионов россиян там не спрятать, а именно такую ставку делает Путин, играя с жизнью этих людей.

О чем Путин промолчал и при чем здесь Иран

Несколько дней назад издание Bloomberg сообщило неутешительные новости из Ирана. Якобы тамошние ядерщики совершили прорыв в обогащении урана и довели его до уровня 84% (для ядерного оружия этот показатель должен составлять более 90%). В МАГАТЭ этот скачок обогащения почему-то проспали и проснулись только тогда, когда страна-террорист оказалась в шаге от своей цели.

Этот процесс удивительно совпал с "большой дружбой" между Россией и Ираном, в результате которой россияне получили иранские беспилотники и снаряжение – все это уже "воюет" в Украине. Ранее СМИ писали о том, что Россия оплатила за все это наличными, своими самолетами и трофейной западной техникой или ее остатками.



Приблизился ли союзник России – Иран к созданию ядерной бомбы / коллаж Defence Express

Похоже, что это было не все. Можно предположить, что в рамках этой "дружбы" Иран получил доступ к ядерным технологиям. Так же, как сначала СССР, а затем Россия сделали ядерным государством КНДР. Пока это только предположение, но очень тревожное.

Понятно одно: Россия заигралась и должна быть остановлена. Другого варианта нет, иначе "сон разума" может породить ядерных чудовищ, а физикам из Чикаго и их Doomsday Clock нечего будет считать.