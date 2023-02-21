Об этом кремлевский диктатор сообщил во время своего обращения к федеральному собранию 21 февраля, информирует 24 Канал. Также Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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Снова запугивание ядеркой
Так, Путин намекнул на использование ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.
Если США проведут испытание ядерного оружия, мы проведем. Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США,
– сказал диктатор.
Обращение Путина 21 февраля: о чем говорил диктатор
- Путин традиционно высказался об Украине, но имея в виду Россию. Он заявил, что на Западе никто не считает человеческие жертвы. Но это именно Путин так делает, когда гонит на верную смерть сотни тысяч своих граждан.
- Диктатор заверил всех собравшихся, что сначала якобы атаковали Донбасс. А следующими целями должны быть Крым и Севастополь. И еще раз повторил, что воюет Россия не против Украины.
- Путин пожаловался на санкции. Правда, праздник убеждал, что они никак не повлияли на ситуацию в России. Мол, Запад своими действиями ничего не достигнет.
- Также Путин много рассказывал о якобы экономическом расцвете страны и кичился вымышленными цифрами. Мол, даже безработица в России сократилась.
- Кроме того, кремлевский диктатор заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ.
- Напоследок Путин отметил, что Россия готова к любым вызовам. И заверил всех собравшихся, что правда по стране-агрессорке.