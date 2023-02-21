Отметим, что обращение к федеральному собранию – это ежегодное мероприятие, в котором принимает участие Владимир Путин. А Медведеву настолько плевать на это, что он даже успел поспать во время речи российского диктатора, информирует 24 Канал.

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Медведев снова уснул во время речи Путина

Во время обращения Путина можно было увидеть, что все подчиненные диктатора "внимательно" его слушали. Речь настолько была "интересной", что Дмитрий Медведев уснул.



Медведев спит во время речи Путина / Скриншот с видео

Кроме Медведева, поспать успели и другие чиновники и слуги Путина. А некоторые – сидели с каменными лицами и надеялись, что диктатор подпишет капитуляцию.



"Очень интересная" речь Путина / Скриншот с видео



Российские чиновники "внимательно" слушают Путина / Скриншот с видео



"Увлекательное" обращение Путина / Скриншот с видео

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