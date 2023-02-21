Про це кремлівський диктатор повідомив під час свого звернення до федеральних зборів 21 лютого, інформує 24 Канал. Також Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Знову залякування ядеркою

Так, Путін натякнув на використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США.

Якщо США проведуть випробування ядерної зброї, то ми проведемо. Міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США,

– сказав диктатор.

Звернення Путіна 21 лютого: про що говорив диктатор