Звернення до федеральних зборів – щорічний захід, в якому Владімір Путін бере участь. Під час нього він виголошує промову, яку уважно слухає його челядь. Такий собі звіт за виконану упродовж цілого року роботу. Ясна річ, що цього разу топ-темою виступу стане так звана "спецоперація". 24 Канал послухав його за вас та зібрав найважливіше.

Дивіться також Путін сам загнав себе в кут, – ексспівробітник КДБ назвав єдиний вихід для диктатора

Основні тези з виступу

Путін почав свою промову з фрази про те, що відбувається вона у непростий для Росії час. І, ясна річ, не оминув увагою війну проти України. У звичній для Путіна манері, з заявами про так званих "неонацистів", ненависть "київського режиму".

Один з уривків виступу стосувався 2014 року та анексії частини Донецької та Луганської областей. Путін у своїй улюбленій цинічній формі заявив про те, що необхідно було рятувати мирне населення Донбасу. Мовляв, йому загрожували. І цю платівку він повторює вже роками.

І не минулося без заяв про те, що нашою державою керують ззовні. Ось лиш маленький шматочок: "Західні лідери тягнули час і займалися "гачков'язанням". Таким чином він намагався виправдати свою агресію, а також небажання до переговорного процесу. Ба більше, заявив, що "київський режим" спеціально затягував час, щоб посилити свої атаки по мирному населенню на Донбасі.

Путін бідкався у своїй промові, що за спиною Росії готували абсолютно інший сценарій. Мовляв, весь світ був налаштований проти Москви. І не забув він про "потуги України отримати ядерну зброю". І, ясна річ, що він звинуватив Захід у тому, що у нього відсутні "поняття честі, довіри то порядності".

"У сучасному світі не має бути поділу на так звані цивілізовані країни та інші", – додав диктатор.

Це вони (Захід – 24 Канал) розв'язали війну. А ми використовуємо силу, щоб її зупинити, – цинічно підкреслив Путін.

Не минулося без згадок про НАТО. Нагадуємо, що буцімто Альянс мав напасти на Росію. Тож він прокоментував так зване бажання його розширення. Мовляв, у НАТО "парасолькою вирішили прикритися" від країни-агресорки. Ще одне нарікання стосувалося того, що буквально вся планета "всіяна" американськими базами.

За його словами, до лютого 2022 року "було все готове для чергової каральної акції Києва". І що, переконаний Путін, всі вдавали, що нічого не відбувається. І знову полилося звинувачення: "Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос".