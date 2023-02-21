Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він наголосив, що Путін сам дозволив водити себе за носа, повіривши у сценарій 2014 року, коли анексував Крим.
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Який вихід є у Путіна
Не зважаючи на всі проблеми, Путін може вибратися зі свого глухого кута завдяки одному рішенню.
"У нього є дуже простий вихід – сказати, що я виводжу війська і закінчую цю війну. Все, жодних проблем немає", – зазначає Жирнов.
Так, це рішення не буде приємним для диктатора. Але й будь-які інші, від кого б вони не йшли, все одно не допоможуть Путіну.
Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов про настрої російської еліти та справи Путіна: дивитись відео
Російські еліти хочуть "злити" Путіна
Крім себе, Путін тягне за собою на дно представників так званої еліти. Єдиний шанс для них втриматися на плаву – зробити його цапом відбувайлом.
"Усі еліти зрозуміли, що Путін є гарним виходом. Можна повісити на нього усіх собак, сказати, що він нас змушував, а ми чинили опір", – каже ексспівробітник КДБ.
Сергій Жирнов додав, що й російські військові були проти війни, бо розуміли її наслідки.
Вони знали, що воюють уже 8 років на Донбасі і нічого не можуть зробити. Тому Путіна зараз будуть здавати усі і чим швидше вони це зроблять, тим краще для нас усіх,
– резюмував Сергій Жирнов.
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