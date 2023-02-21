Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он подчеркнул, что Путин сам разрешил водить себя за нос, поверив в сценарий 2014 года, когда аннексировал Крым.

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Какой выход есть у Путина

Несмотря на все проблемы, Путин может выбраться из своего тупика благодаря одному решению.

"У него есть очень простой выход – сказать, что я вывожу войска и заканчиваю эту войну. Все, никаких проблем нет", – отмечает Жирнов.

Да, это решение не будет приятным для диктатора. Но и любые другие, от кого бы они ни исходили, не помогут Путину.

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Российские элиты хотят "слить" Путина

Кроме себя, Путин тянет за собой ко дну представителей так называемой элиты. Единственный шанс для них удержаться на плаву – сделать его козлом отпущения.

"Все элиты поняли, что Путин является хорошим выходом. Можно повесить на него всех собак, сказать, что он нас заставлял, а мы сопротивлялись", - говорит экс-сотрудник КГБ.

Сергей Жирнов добавил, что и русские военные были против войны, потому что понимали ее последствия.

Они знали, что воюют уже 8 лет на Донбассе и ничего не могут поделать. Поэтому Путина сейчас будут сдавать все и чем быстрее они это сделают, тем лучше для всех нас,

– резюмировал Сергей Жирнов.

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