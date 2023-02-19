Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Президент США планирует посетить Польшу 20 – 22 февраля.

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На этом фоне Россия усилила ядерный шантаж. Страна-агрессор разворачивает масштабные учения стратегических ядерных сил. По информации Главного управления разведки МО Украины, таким образом Кремль хочет напугать президента США.

Сопровождение Байдена

Однако, по словам Свитана, Запад может подготовить очень мощный ответ Владимиру Путину.

Соединенные Штаты могут перебросить в Европу определенное количество вооружения для охраны своего президента. Причем у президента США может быть такое сопровождение, когда он будет перелетать в Европу, что россияне очень быстро "присядут",

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что очень интересно будет наблюдать за развитием событий в ближайшие дни.

Роман Свитан допустил реакцию США на шантаж со стороны России: смотрите видео

Как США могут ответить на ядерный шантаж России

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что у США достаточно ресурсов, чтобы ответить на устрашение со стороны России.

К примеру, к берегам Европы может подойти американский авианосец или авианосная ударная группа.

Кроме того, в Средиземном море могут подняться на поверхность несколько американских подлодок, вооруженных ракетами Trident.