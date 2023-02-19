Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Президент США планує відвідати Польщу 20 – 22 лютого.
Дивіться також Не лізьте поперед свого боса, він все скаже сам, – Блінкен анонсував визначну промову Байдена
На цьому тлі Росія посилила ядерний шантаж. Країна-агресорка розгортає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. За інформацією Головного управління розвідки МО України, таким чином Кремль хоче налякати президента США.
Супровід Байдена
Однак, за словами Світана, Захід може підготувати дуже потужну відповідь Владіміру Путіну.
Сполучені Штати можуть перекинути у Європу певну кількість озброєння для охорони свого президента. Причому у президента США може бути такий супровід, коли він перелітатиме у Європу, що росіяни дуже швидко "присядуть",
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що дуже цікаво буде спостерігати за розвитком подій найближчими днями.
Роман Світан припустив реакцію США на шантаж з боку Росії: дивіться відео
Як США можуть відповісти на ядерний шантаж Росії
Полковник запасу ЗСУ наголосив, що у США достатньо ресурсів, аби відповісти на залякування з боку Росії.
- Наприклад, до берегів Європи може підійти американський авіаносець або авіаносна ударна група.
- Окрім того, у Середземному морі можуть піднятися на поверхню кілька американських підводних човнів, озброєних ракетами Trident.
Що таке TridentЦе сімейство балістичних ракет морського базування. Trident II D5 вважаються одними з найдосконаліших у світі ядерних ракет великої дальності для підводних човнів.
Візит Байдена до Європи: що відомо
- Посольство США у Варшаві повідомило, що 20 – 22 лютого президент Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій говоритиме про те, як США згуртували світ навколо підтримки України.
- На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.
- Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що візит Байдена до Польщі – це дуже важливий сигнал. Польща також очікує на зустріч президента Джо Байдена з лідерами країн Центральної Європи – так званої "Бухарестської дев'ятки". Сторони планують обговорити безпекову ситуацію в цій частині Європи.