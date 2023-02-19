Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Президент США планує відвідати Польщу 20 – 22 лютого.

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На цьому тлі Росія посилила ядерний шантаж. Країна-агресорка розгортає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. За інформацією Головного управління розвідки МО України, таким чином Кремль хоче налякати президента США.

Супровід Байдена

Однак, за словами Світана, Захід може підготувати дуже потужну відповідь Владіміру Путіну.

Сполучені Штати можуть перекинути у Європу певну кількість озброєння для охорони свого президента. Причому у президента США може бути такий супровід, коли він перелітатиме у Європу, що росіяни дуже швидко "присядуть",

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що дуже цікаво буде спостерігати за розвитком подій найближчими днями.

Роман Світан припустив реакцію США на шантаж з боку Росії: дивіться відео

Як США можуть відповісти на ядерний шантаж Росії

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що у США достатньо ресурсів, аби відповісти на залякування з боку Росії.

Наприклад, до берегів Європи може підійти американський авіаносець або авіаносна ударна група.

Окрім того, у Середземному морі можуть піднятися на поверхню кілька американських підводних човнів, озброєних ракетами Trident.