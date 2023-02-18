У Німеччині 18 лютого відбулась Мюнхенська конференція, на якій високопоставлені чиновники країн Заходу висловлювались щодо різних питань. Власне, неабияку реакцію публіки викликала відповідь Ентоні Блінкена на запитання щодо майбутньої промови Байдена в Польщі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пряму трансляцію заходу.

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У будь-якому разі від Байдена слід очікувати потужної промови

Очевидно, поки невідомо в деталях, про що буде говорити американський лідер у Польщі. Саме тому держсекретар США вирішив відповісти на питання журналістки дуже обтічно.

Я дуже хочу наголосити, що президент буде мати дуже важливу промову в Польщі наступного тижня… Ніколи не лізьте поперед свого боса, він все скаже сам,

– не без іронії сказав Блінкен та весь зал почав сміятися.

Опісля він припустив, що Байден, ймовірно, говоритиме про роль Заходу, яку він відіграє упродовж останнього року. Окрім того, Блінкен згадав свої слова про те, що США мають дотримуватись безпекових домовленостей щодо України, аби якомога скоріше настав мир.

Водночас на це ж запитання журналістки лаконічно після Блінкена відповів очільник Міністерства закордонних справ нашої держави.

Я вірю, що ця промова Байдена буде дуже вражаючою та матиме наслідки для Путіна,

– констатував Кулеба та в залі знову зазвучали овації.

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