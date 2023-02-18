Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Мюнхенської конференції з безпек, повідомляє 24 Канал. Він закликав союзників подвоїти воєнну допомогу Україні, навіть якщо це вичерпає запаси.

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Яку допомогу передасть Велика Британія

Він наголосив, що Велика Британія завжди буде на стороні свободи, демократії та верховенства права. А безпека на європейському континенті є абсолютним пріоритетом.

Нам потрібна військова стратегія щодо України. Путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО,

– заявив Сунак.

Заклик до союзників

За словами прем'єра, незалежно від запасів озброєння західних країн, союзники мають допомогти Україні здолати Росію. Адже від цього залежить безпека не лише українців.

Якби один із цих запасів зараз допомагав вивести з ладу російський танк, то хіба не для цього його використали б? Час має вирішальне значення, і в цьому конфлікті є момент, коли ми можемо змінити ситуацію та допомогти Україні перемогти… Я думаю, що альтернатива набагато гірша,

– вважає Сунак.

Велика Британія підтримує передачу літаків Україні

Ба більше, Ріші Сунак під час своєї промови наголосив, що уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачі літаків Україні.

Ми оголосили про те, що ми розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків. Ми дуже чітко сказали, наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому,

– заявив Сунак.

Коментуючи військову підтримку України в цілому, міністр закликав партнерів "діяти зараз" для перемоги України.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз", – зазначив Сунак.