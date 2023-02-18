Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Максим Ялі. За його словами, США просто наразі відтягує час.

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Яка позиція у США

Максим Ялі наголосив, що у США свої розрахунки щодо війни і її тривалості. Також представництво країни по-різному тлумачить мету агресії Росії.

"У Вашингтоні ще немає відповіді на те, що вважати перемогою України над Росією", – зауважив він.

На його думку, в американців питання кордонів зовсім по-іншому розглядається, ніж для нас. Українці своєю чергою повинні враховувати власну залежність від військової допомоги насамперед США.

Для них, з моєї точки зору, головна мета – максимально послабити Росію, її військовий потенціал. Це програма мінімум,

– розказав він.

Експерт-міжнародник додав, що, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, наразі російський потенціал послабився на 40%.

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Який план дій у Росії

Максим Ялі повідомив, що після закінчення війни та ймовірного підписання миру, Захід поступово зніматиме санкції з Росії. Що це означатиме для країни-агресорки?

Росія протягом декількох років, навіть п’яти, знову почне відновлювати свій військовий потенціал, виробляти калібри та ракети. І, звичайно, готуватися до нової війни,

– зосередив увагу він.

За його словами, ми чудово розуміємо, що це екзистенційна війна. Для Путіна та його режиму ставки на неї є надвисокими.

"Навіть якщо він зараз підпише якісь умовні Мінські, Стамбульські умови й не матиме жодних завоювань, то все одно зможе утримати свою владу, тому що там все зацементовано дуже серйозно, а ніякої опозиції немає", – переконаний він.

До того ж російський народ з усім погоджується.

Як США протистоятиме Росії

Максим Ялі повідомив, що Путіну потрібні хоча б якісь територіальні надбання, але для того, щоб зробити паузу і готуватися до нової війни.

"Його кінцева мета – знищення української державності, окупація територій, асиміляція", – зауважив він.

На його думку, США планує знищувати режим Путіна поступово, вдаючись до "політики нарізання салямі".

Для США чим довше цей конфлікт триває, тим слабшою стає Росія і більше хитається цей режим,

– додав експерт-міжнародник.

На його думку, Захід, звичайно, зацікавлений в знищенні путінського режиму.

"На превеликий жаль, через ці обставини, що зараз цей режим досі міцно тримається, вони не поспішають надавати нам необхідні зразки озброєння, щоб ми швидко деокупували свої території", – пояснив він.

За його словами, до війни Путін готувався протягом років, знищуючи тих, хто з’являвся у нього на шляху. Тож не дивно, що наразі в Росії немає мітингів на знак підтримки України. Росіяни, які мають симпатію до України, зараз або виїхали з країни після початку мобілізації, або сидять тихо і чекають.

Залежність російського народу від диктатора занадто сильна.

Страх, залякування, пристосування – це є люди з такою психологією сприйняття основ режиму Путіна, – пояснив він.

Путін після своєї поразки все одно знайде спосіб пояснити своєму плебсу, що так і було задумано.

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