Високу ймовірність масованої атаки зазначають й аналітики Інституту вивчення війни. Однак додають, малоймовірно, що росіянам вдасться захопити місто до цієї дати.

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Не мають успіхів на полі бою, тож й далі атакуватимуть цивільну інфраструктуру

Українські високопосадовці припускають, що окупанти хочуть влаштувати масовану ракетну атаку, а також захопити Бахмут до роковин вторгнення Росії в Україну. Зокрема таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов 16 лютого.

Водночас фінансист ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нещодавно заявив, що, на його експертну думку, росіяни захоплять Бахмут не раніше березня – квітня. Російські війська, схоже, не прискорюють темпи свого просування довкола Бахмута і навряд чи досягнуть своєї мети до 24 лютого, констатують в ISW.

Втрати у Бахмуті надзвичайно високі – за місто точаться безперервні бої. Попри це, українські захисники не відступають, хоробро обороняють місто та дають відсіч агресору.

Кремль може завдати чергової серії ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки фактичний військовий успіх продовжує ухилятися від російських військових,

– припустили аналітики.

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