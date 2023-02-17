Высокую вероятность массированной атаки отмечают и аналитики Института изучения войны. Однако добавляют, маловероятно, что россиянам удастся захватить город к этой дате.
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Не имеют успехов на поле боя, поэтому будут и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру
Украинские чиновники предполагают, что оккупанты хотят устроить массированную ракетную атаку, а также захватить Бахмут к годовщине вторжения России в Украину. В частности, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов 16 февраля.
В то же время финансист ППК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что, по его экспертному мнению, россияне захватят Бахмут не раньше марта – апреля. Российские войска, похоже, не ускоряют темпы своего продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут своей цели к 24 февраля, констатируют в ISW.
Потери в Бахмуте чрезвычайно высоки – за город идут непрерывные бои. Несмотря на это, украинские защитники не отступают, храбро территорию и дают отпор агрессору.
Кремль может нанести очередную серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку фактический военный успех продолжает уклоняться от российских военных.
– допустили аналитики.
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Российские захватчики снова ударили по жилому кварталу Бахмута: что известно
- 16 февраля оккупанты в очередной раз цинично обстреляли жилой район города Бахмута. В результате этого погибли 5 гражданских.
- Россияне свирепствуют, ведь уже более полугода не могут покорить город. У них не получается добиться значительных успехов на этом направлении, поэтому они сгоняют злобу на мирных жителях города.
- Били оккупанты из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Погибли трое гражданских мужчин и две женщины, еще 9 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести.