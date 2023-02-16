Дрон навів артилерію, в результаті майже вся штурмова група була "достроково демобілізована". Успішну роботу виконали бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Захисники надали 24 Каналу ексклюзивні кадри.

До речі Кожні 100 метрів української землі коштують росіянам 2 тисяч бійців, – Times

Захисники показали потужне відео роботи артилерії та бійців. По позиціях окупантів завдали потужного удару. Загарбники навіть намагались втекти, однак шансів не мали. Українські бійці пильнували кожен рух ворога, тому результат вражає.

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Вдалось зібрати на 5 дронів

Волонтери зібрали 423 640 гривень на дрони для 30 бригади. До речі, збір організував 24 Канал. Вдалось зібрати набагато більше, ніж планували. Спочатку ставили мету – 3 дрони, а куплять 5.

Один Mavic3 16 лютого вже відправили на Схід. Ще 3 замовили, тож чекають доставку. На п'ятий потрібно дозбирати 10 – 15 тисяч.

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Під постом про збір бійці 30 ОМБр подякували усім хто долучився, а також 24 Каналу. Наголосили, що спільні кроки наближають нас до перемоги.

Втрати ворога досягли 140 тисяч

Станом на 16 лютого в Україні вже ліквідували 140 460 окупантів. Протягом минулої доби воїни ліквідували ще 690 загарбників.

Крім того, знищені тисячі одиниць військової техніки росіян. Наприклад, 3296 танків та 6517 бойових броньованих машин.