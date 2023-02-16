Станом на 358 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідували 140 460 окупантів. Зазначимо, що дані Генштабу ЗСУ не враховують поранених росіян.

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Втрати Росії станом на 16 лютого

танків – 3296 (+6);

бойових броньованих машин – 6517 (+10);

2306 (+3);

РСЗВ – 466 (+0);

засоби ППО – 239 (+3);

літаків – 298 (+0);

гелікоптерів – 287 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);

крилаті ракети – 857 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);

спеціальна техніка – 219 (+0).



Втрати росіян 16 лютого у техніці та живій силі

Росіяни втратили вертоліт та безпілотник

За минулу добу 15 лютого протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила:

російський ударний вертоліт Ка-52;

безпілотний літальний апарат невизначеного типу.

Ба більше, наша авіація здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

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