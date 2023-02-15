Таким чином кількість ліквідованих окупантів зросла до 139 770 осіб. Крім того, ворог зазнає колосальних втрат в техніці.
Зверніть увагу Українська авіація та артилерія працює по ворогові на островах Дніпра, – Гуменюк
Актуальна статистика втрат ворога
- танків – 3290 (+4)
- бойових броньованих машин – 6507 (+7)
- артилерійських систем – 2303 (+4)
- РСЗВ – 466 (+0)
- засобів ППО – 236 (+2)
- літаків – 298 (+0)
- гелікоптерів – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0)
- крилатих ракет – 857 (+0)
- кораблів та катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6)
- спеціальної техніки – 219 (+1)
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать окупантів
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога.
- А артилеристи та ракетники змогли уразити пункт управління, 2 райони скупчення живої сили, 6 складів з боєприпасами, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.
- 12 лютого підрозділами національного флоту було знищено 5 окупантів, 2 танки, 1 причіпну гаубицю "Мста-Б" та 1 сховище з боєприпасами.
- Нещодавно українські захисники розбили під Вугледаром елітну російську бригаду. Попередньо, загинули щонайменше 500 загарбників.
- Артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю.