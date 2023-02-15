Таким образом, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг несет колоссальные потери в технике.
Обратите внимание Украинская авиация и артиллерия работает по врагу на островах Днепра, – Гуменюк
Актуальная статистика потерь врага
- танков – 3290 (+4)
- боевых бронированных машин – 6507 (+7)
- артиллерийских систем – 2303 (+4)
- РСЗО – 466 (+0)
- средств ПВО – 236 (+2)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6)
- специальной техники – 219 (+1)
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают оккупантов
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага.
- А артиллеристы и ракетчики смогли поразить пункт управления, 2 района скопления живой силы, 6 складов с боеприпасами, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.
- 12 февраля подразделениями национального флота было уничтожено 5 оккупантов, 2 танка, 1 прицепную гаубицу "Мста-Б" и 1 хранилище с боеприпасами.
- Недавно украинские защитники разбили под Угледаром элитную российскую бригаду. Предварительно, погибли не менее 500 захватчиков.
- Артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи.