Таким образом, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг несет колоссальные потери в технике.

Обратите внимание Украинская авиация и артиллерия работает по врагу на островах Днепра, – Гуменюк

Актуальная статистика потерь врага

танков – 3290 (+4)

боевых бронированных машин – 6507 (+7)

артиллерийских систем – 2303 (+4)

РСЗО – 466 (+0)

средств ПВО – 236 (+2)

самолетов – 298 (+0)

вертолетов – 286 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)

крылатых ракет – 857 (+0)

кораблей и катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6)

специальной техники – 219 (+1)



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают оккупантов