Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также он опубликовал соответствующие фотографии.
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ВСУ испепелили колонну российской техники
Федоров 12 февраля сообщил об очередных успехах Сил обороны Украины.
Горит-пылает вражеская техника. Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи. Верим в ВСУ,
– заметил мэр Мелитополя.
ВСУ разбили колонну оккупантов / Фото Олега Петренко
Кратко о ситуации на фронте
- В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 137 780 своих военных. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 900 оккупантов.
- Кроме этого, во время штурма Угледара обезвредили российского полковника Сергея Полякова. С самого начала вторжения он был командиром 140 бригады специального назначения.
- Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 50% оперативного танкового парка. Речь по меньшей мере о тысяче танков. Также оккупанты потеряли более 2,2 тысячи артиллерийских систем.