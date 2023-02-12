Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также он опубликовал соответствующие фотографии.

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ВСУ испепелили колонну российской техники

Федоров 12 февраля сообщил об очередных успехах Сил обороны Украины.

Горит-пылает вражеская техника. Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи. Верим в ВСУ,

– заметил мэр Мелитополя.

Любопытно! В американском Институте изучения войны рассказали, что возле Угледара ВСУ также разгромили российскую колонну. Там действует 155 бригада морской пехоты, которая, вероятнее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты отмечают, что российские войска используют очень неэффективную тактику.



ВСУ разбили колонну оккупантов / Фото Олега Петренко

Кратко о ситуации на фронте