Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.

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Россияне уже начали наступление

Данилов заявил, что россияне испытывают немалые проблемы со своим большим наступлением.

Мы видим сегодня, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление. Они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его мощно отбивают. Имейте в виду, что наступление, которое они планировали, уже постепенно продолжается,

– заметил секретарь СНБО.

По его словам, стоит также отметить, что из-за мощных действий украинских защитников продолжается не то наступление, на которое рассчитывали захватчики.

Кратко о ситуации на фронте