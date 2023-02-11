Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.
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Россияне уже начали наступление
Данилов заявил, что россияне испытывают немалые проблемы со своим большим наступлением.
Мы видим сегодня, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление. Они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его мощно отбивают. Имейте в виду, что наступление, которое они планировали, уже постепенно продолжается,
– заметил секретарь СНБО.
По его словам, стоит также отметить, что из-за мощных действий украинских защитников продолжается не то наступление, на которое рассчитывали захватчики.
Кратко о ситуации на фронте
- В Генштабе сообщили, что всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 136 880 своих военных. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1 140 оккупантов.
- В частности, во время штурма Угледара обезвредили российского полковника Сергея Полякова. Он с самого начала вторжения был командиром 140 бригады специального назначения.
- В течение суток 10 февраля авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы российских оккупационных войск. Кроме того, еще четыре раза наши бойцы ударили по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
- Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 50% своего оперативного танкового парка. Речь идет по меньшей мере о тысяче танков. Также оккупанты потеряли более 2,2 тысячи артиллерийских систем.
- В американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ также разгромили российскую колонну возле Угледара. Там действует 155 бригада морской пехоты, которая, вероятнее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты отмечают, что российские войска используют очень неэффективную тактику.