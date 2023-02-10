В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла фактически 50% оперативного танкового парка. Соответствующие данные обнародовала мониторинговая группа Oryx.

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Речь идет об общих танковых потерях страны-террористки. Среди них – потерянные, захваченные и брошенные российские танки. Подчеркнули, что украинские защитники уничтожили более 500 танков врага. Еще 65 танков захватчики бросили

В то же время это только цифры, которые можно подтвердить визуально. Аналитики считают, что реальные танковые потери оккупантов – гораздо выше.

Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных для использования танков,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Кроме того, сообщают, что российские оккупанты потеряли уже более 2200 артиллерийских систем.

Генштаб ВСУ также заявил: по состоянию на 10 февраля удалось отправить на концерт к Кобзону уже 135 740 российских оккупантов. Только за сутки ликвидировали более 700 захватчиков.

Кроме того, уничтожено немало российского оружия и техники.