Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у России возникают проблемы с выбором лиц, которых они отправляют на инспектирование войск.
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Где находятся русские генералы
За время полномасштабной войны в Украине погибло около 20 русских генералов и это не могло не повлиять на управление русской армии.
Олег Жданов рассказал, что генералы оккупационной армии вынуждены находиться на оккупированных территориях Украины, но, очевидно, после того, как Украина смогла ликвидировать 2 десятка рашистских генералов, их коллеги переместились как можно дальше от линии фронта.
Военные генералы военного звена управления вынуждены здесь находиться, хотя, насколько я понимаю, они держатся подальше от линии фронта. Уже давно мы не накрывали командных пунктов, где были бы высшие офицерские должности,
– сказал Жданов.
По словам военного эксперта, это существенно влияет на управление, потому что обязанности, которые должны выполнять генералы, передаются на старших офицеров, затем на младших, и в конце концов солдаты на позициях остаются даже без младших офицеров.
Олег Жданов рассказывает, как повлияла ликвидация российских генералов на управление войсками: смотрите видео
Это приводит к тому, что после первого же огневого налета, русские солдаты бросают свои позиции и перемещаются как можно дальше от фронта. По словам военного эксперта, такие случаи начинают учащаться с каждым днем.
Потери России в войне продолжают расти
- Россия пытается скрыть значительные военные потери, понесенные в Украине, но при этом рашисты говорят о необходимости увеличения производства военной техники.
- За 9 февраля 2023 года было убито 730 русских военных. Кроме этого были уничтожены 3 танка, 7 артиллерийских систем, 3 БПЛА и ряд другой техники.
- Ничтожность россиян проявляется не только в повседневной жизни, но и на фронте. Российская БМП раздавила нескольких своих военных, испугавшись украинского дрона.