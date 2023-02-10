Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у России возникают проблемы с выбором лиц, которых они отправляют на инспектирование войск.

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Где находятся русские генералы

За время полномасштабной войны в Украине погибло около 20 русских генералов и это не могло не повлиять на управление русской армии.

Олег Жданов рассказал, что генералы оккупационной армии вынуждены находиться на оккупированных территориях Украины, но, очевидно, после того, как Украина смогла ликвидировать 2 десятка рашистских генералов, их коллеги переместились как можно дальше от линии фронта.

Военные генералы военного звена управления вынуждены здесь находиться, хотя, насколько я понимаю, они держатся подальше от линии фронта. Уже давно мы не накрывали командных пунктов, где были бы высшие офицерские должности,

– сказал Жданов.

По словам военного эксперта, это существенно влияет на управление, потому что обязанности, которые должны выполнять генералы, передаются на старших офицеров, затем на младших, и в конце концов солдаты на позициях остаются даже без младших офицеров.

Олег Жданов рассказывает, как повлияла ликвидация российских генералов на управление войсками: смотрите видео

Это приводит к тому, что после первого же огневого налета, русские солдаты бросают свои позиции и перемещаются как можно дальше от фронта. По словам военного эксперта, такие случаи начинают учащаться с каждым днем.

Потери России в войне продолжают расти